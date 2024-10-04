ОГП о самом массовом случае казни военнопленных: "понимаем, какое подразделение вс рф может быть причастно

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  28100 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  50407 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  56940 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  74349 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  76716 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  70026 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  116202 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123112 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123625 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124122 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

  •  36964 просмотра
Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

  •  33524 просмотра
Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  20111 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

  •  27551 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  19028 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  19028 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  119412 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  132975 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  129900 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  139299 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  2072 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  105468 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  81270 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  82293 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  117350 просмотра
Актуальное
ОГП о самом массовом случае казни военнопленных: "понимаем, какое подразделение вс рф может быть причастно

ОГП о самом массовом случае казни военнопленных: "понимаем, какое подразделение вс рф может быть причастно

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:47  •  3121 просмотра

Read in English

Офис Генпрокурора предварительно установил данные 16 украинских военных, расстрелянных россиянами на Покровском направлении. Ведется расследование военного преступления и проверка причастности подразделения ВС РФ.

Офис Генпрокурора предварительно установил данные 16 украинских военных, которых расстреляли россияне. Также есть понимание какое подразделение ВС РФ может быть причастно к совершению этого преступления, но информация проверяется. Об этом сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений ВСУ. Мы знаем номера этих подразделений, мы предварительно установили данные этих бойцов, но мы эту информацию проверяем из уважения к близким, родным, чтобы не ошибиться в фамилии. Поэтому мы сейчас устанавливаем. Мы в принципе понимаем, где это произошло. Мы понимаем, какое подразделение ВС РФ может быть причастно к совершению этого преступления. Но вся эта информация сейчас проверяется и уточняется

- рассказал Белоусов.

По его словам, правоохранители направили запросы по всем возможным подразделениям, в том числе разведки.

Сделали запросы к нашим международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации

- сказал Белоусов.

Дополнение

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф.

По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе села Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина