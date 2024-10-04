ОГП о самом массовом случае казни военнопленных: "понимаем, какое подразделение вс рф может быть причастно

Офис Генпрокурора предварительно установил данные 16 украинских военных, которых расстреляли россияне. Также есть понимание какое подразделение ВС РФ может быть причастно к совершению этого преступления, но информация проверяется. Об этом сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений ВСУ. Мы знаем номера этих подразделений, мы предварительно установили данные этих бойцов, но мы эту информацию проверяем из уважения к близким, родным, чтобы не ошибиться в фамилии. Поэтому мы сейчас устанавливаем. Мы в принципе понимаем, где это произошло. Мы понимаем, какое подразделение ВС РФ может быть причастно к совершению этого преступления. Но вся эта информация сейчас проверяется и уточняется - рассказал Белоусов.

По его словам, правоохранители направили запросы по всем возможным подразделениям, в том числе разведки.

Сделали запросы к нашим международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации - сказал Белоусов.

Дополнение

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф.

По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе села Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.