Наймасовіший випадок страти: окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу генпрокурора, 1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними Офісу генпрокурора, наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Окупанти розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі: Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження