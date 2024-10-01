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Наймасовіший випадок страти: окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

Наймасовіший випадок страти: окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 24410 перегляди

На Донеччині російські військові стратили 16 полонених українських бійців. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування цього воєнного злочину за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу генпрокурора, 1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва 

- наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними Офісу генпрокурора, наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Окупанти розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі: Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження10.07.24, 18:11 • 22767 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
andrii-kostinАндрій Костін
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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