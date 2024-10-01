Самый массовый случай казни: оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным Офиса генпрокурора, 1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями вс рф 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства