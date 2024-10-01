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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самый массовый случай казни: оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении

Самый массовый случай казни: оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 17:38  •  6661 просмотра

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В Донецкой области российские военные казнили 16 пленных украинских бойцов. Офис Генпрокурора начал расследование этого военного преступления по факту нарушения законов и обычаев войны.

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным Офиса генпрокурора, 1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями вс рф 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства 

- подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

По данным Офиса генпрокурора, сейчас проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления.

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Запорожье: Офис генпрокурора открыл уголовное производство10 июля 2024, 15:11 • 22592 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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