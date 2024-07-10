Киев • УНН
Появилось еще одно видео, на котором зафиксирован расстрел российскими войсками безоружных украинских военнопленных, что побудило Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное производство по факту грубого нарушения Женевских конвенций и международного права.
В сети появилось очередное видео расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами В связи с этим Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ОГПУ.
Детали
В ведомстве рассказали, что 10 июля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии рф двух украинских защитников, взятых в плен.
Как заявил Генпрокурор Андрей Костин, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.
Видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей. (...) Это преднамеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского
В ОГПУ подчеркивают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры следователи Управления СБУ в области осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 438 УК Украины
Напомним,
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не ожидает масштабного обмена пленными в ближайшее время из-за значительной разницы в количестве удерживаемых граждан. По его словам, украинцев в России удерживается гораздо больше, чем россиян в Украине.