россияне расстреляли трех военнопленных украинцев в Нью-Йорке - "АЗОВ"
Киев • УНН
Дрон зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке. Бойцы «Азова» и 49-го батальона впоследствии взяли в плен одного из причастных к преступлению россиян.
Российские военные расстреляли трех безоружных украинских пленных в Нью-Йорке. Об этом заявили бойцы бригады специального назначения «Азов» НГУ, передает УНН
Детали.
Дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.
Российские военные расстреливают пленных украинских бойцов в Нью-Йорке. Позже бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это зверство
Напомним,
Офис Генпрокурора предварительно установил данные 16 украинских военных, расстрелянных россиянами на Покровском направлении. Ведется расследование военного преступления и проверка причастности подразделения ВС РФ.