россияне расстреляли трех военнопленных украинцев в Нью-Йорке - "АЗОВ"

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  138825 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  156478 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  157353 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  154921 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  120913 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  106821 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  123844 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123958 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124192 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне расстреляли трех военнопленных украинцев в Нью-Йорке - "АЗОВ"

россияне расстреляли трех военнопленных украинцев в Нью-Йорке - "АЗОВ"

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 15:49  •  1893 просмотра

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Дрон зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке. Бойцы «Азова» и 49-го батальона впоследствии взяли в плен одного из причастных к преступлению россиян.

Российские военные расстреляли трех безоружных украинских пленных в Нью-Йорке. Об этом заявили бойцы бригады специального назначения «Азов» НГУ, передает УНН

Детали.

Дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.

 Российские военные расстреливают пленных украинских бойцов в Нью-Йорке. Позже бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это зверство

- заявили украинские военные. 

Напомним,

Офис Генпрокурора предварительно установил данные 16 украинских военных, расстрелянных россиянами на Покровском направлении. Ведется расследование военного преступления и проверка причастности подразделения ВС РФ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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