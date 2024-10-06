россияне расстреляли трех военнопленных украинцев в Нью-Йорке - "АЗОВ"

Российские военные расстреляли трех безоружных украинских пленных в Нью-Йорке. Об этом заявили бойцы бригады специального назначения «Азов» НГУ, передает УНН

Детали.

Дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.

Российские военные расстреливают пленных украинских бойцов в Нью-Йорке. Позже бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это зверство - заявили украинские военные.

Напомним,

Офис Генпрокурора предварительно установил данные 16 украинских военных, расстрелянных россиянами на Покровском направлении. Ведется расследование военного преступления и проверка причастности подразделения ВС РФ.