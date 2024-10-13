россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState
Киев • УНН
россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь на Курщине, которые выходили на позиции, но были вынуждены вступать в контакт с врагом и отстреливались.
В четверг, 10 октября, россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Шлях на Курщине, которые выходили на позиции, но были вынуждены вступать в контакт с врагом и отстреливались, однако из-за ограниченного количества боекомплекта они были вынуждены сдаться. Об этом сообщает портал DeepState, передает УНН.
Детали
«Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны - расстреляны 9 украинских военных на Курщине. От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что россияне 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться», - сообщили в DeepState.
В DeepState добавили, что ситуация в Курской области пока «не такая радостная».
«Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно», - добавили в DeepState.
Напомним,
В начале октября дрон зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке. Бойцы «Азова» и 49-го батальона впоследствии взяли в плен одного из причастных к преступлению россиян.