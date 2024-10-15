Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
Киев • УНН
DeepState, террористы продвинулись возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке.
Агрессор продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, всего с начала этих суток произошло 189 боевых столкновений. Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.
россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState13 октября 2024, 07:09 • 22619 просмотров