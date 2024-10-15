Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Агрессор продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, всего с начала этих суток произошло 189 боевых столкновений. Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState