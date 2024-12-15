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россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб

россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 199 просмотра

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На юго-восточной окраине Курахово оккупанты проводят активные штурмовые действия, пытаясь захватить дорожную развязку. Враг также использует ДРГ под видом гражданских для захвата административных объектов.

Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны. С начала суток там произошло 10 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

В стремлении любой ценой овладеть Курахово противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. При этом пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части,

- говорится в сообщении.

С этой целью, а также в целях захвата важных административных и промышленных объектов и сооружений, расположенных в центральной части города, враг пытается инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы. Зафиксированы случаи использования ДРГ под видом гражданских лиц, отметили в Генштабе.

рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин15 дек. 2024, 11:28 • 23268 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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