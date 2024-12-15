россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб

Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны. С начала суток там произошло 10 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

В стремлении любой ценой овладеть Курахово противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. При этом пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части,