рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
10:39 • 17857 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
10:35 • 36955 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
09:35 • 46423 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 106088 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 149779 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 211613 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 169482 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173324 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141779 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 139962 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США могут ужесточить санкции против «теневого флота» и ввести ограничения против банков Китая

США могут ужесточить санкции против «теневого флота» и ввести ограничения против банков Китая

 • 42391 просмотра
На ВОТ растут долги по зарплате

На ВОТ растут долги по зарплате

 • 58339 просмотра
ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

 • 23498 просмотра
Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

06:09 • 51200 просмотра
Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

06:17 • 21523 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 110963 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 116882 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 136142 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 134409 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 211615 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 100432 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 101719 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 103461 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 102211 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 101881 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин

рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин

Киев  •  УНН

 • 2040 просмотра

Read in English

Представитель ОСУВ "Хортица" не исключил возможность привлечения военных КНДР на восточных направлениях из-за потерь россиян. Ранее северокорейские военные уже понесли первые потери на Курщине.

Из-за больших потерь россияне могут задействовать на Востоке северокорейских солдат. Об этом сообщил спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

«Пока такой информации у нас нет. Однако, как вчера заявил Глава государства и ГУР, россияне уже привлекают их (военных КНДР - ред.) в сводных подразделениях и используют на других направлениях. Не исключено, что из-за вызова и потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на наших участках фронта», - сказал Волошин. 

Напомним 

Силы обороны Украины нанесли первые потери военным из КНДР, которые воюют в Курской области рф. В момент атаки на них корейцы открыли «дружественный огонь» по «кадыровцам». 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина