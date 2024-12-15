рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин
Киев • УНН
Представитель ОСУВ "Хортица" не исключил возможность привлечения военных КНДР на восточных направлениях из-за потерь россиян. Ранее северокорейские военные уже понесли первые потери на Курщине.
Из-за больших потерь россияне могут задействовать на Востоке северокорейских солдат. Об этом сообщил спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
«Пока такой информации у нас нет. Однако, как вчера заявил Глава государства и ГУР, россияне уже привлекают их (военных КНДР - ред.) в сводных подразделениях и используют на других направлениях. Не исключено, что из-за вызова и потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на наших участках фронта», - сказал Волошин.
Напомним
Силы обороны Украины нанесли первые потери военным из КНДР, которые воюют в Курской области рф. В момент атаки на них корейцы открыли «дружественный огонь» по «кадыровцам».