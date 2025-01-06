«О полном контроле россиян над городом речи не идет": ОСУВ «Хортица» о ситуации в Курахово

В Курахово Донецкой области продолжается оборона города, бои идут в западной части, но украинские подразделения до сих пор находятся в городе. О полном контроле россиян над городом речи не идет. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы не подтверждаем, поскольку у нас в последней сводке, а это было несколько часов назад, есть информация о городских боях в самом городе. В городе продолжается оборона, она сейчас идет в западной части города, но наши подразделения до сих пор находятся там, и до сих пор ведут бой. То есть о полном контроле россиян над городом речи не идет - сказал Трегубов.

Дополнение

Утром 6 января в министерстве обороны России в Telegram заявили о том, что российская армия якобы полностью захватила Курахово.

Также днем 6 января в эфире "Суспільне. Студия" соучредитель аналитического проекта „Deep State" Руслан Микула рассказал, что по состоянию на утро такой информации не было.

Вчера на вечер как минимум еще в западной и северной части ТЭС были позиции Сил обороны, об их потере нам пока ничего не известно. Поэтому эту информацию не можем подтвердить, сказал Микула.

Днем Трегубов сообщал, что уже которую неделю в Курахово идут городские бои, город - в полуразрушенном состоянии. С заявлениями о захвате города враг поспешил явно.

Напомним

По состоянию на 16:00 произошло 108 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 16 попыток наступления.

Также на Кураховском направлении враг семь раз атаковал вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Шесть боев завершены, еще один продолжаются до сих пор. Андреевка подверглась удару КАБами.