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Українські військові відбили 17 атак росіян у курській області, ще 45 тривають - Генштаб

Українські військові відбили 17 атак росіян у курській області, ще 45 тривають - Генштаб

Київ • УНН

 • 20724 перегляди

За добу відбулося 108 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 16 спроб наступу.

Українські військові за сьогодні, 6 січня, успішно відбили 17 атак російських загарбників у курській області. Станом на 16:00 тривають ще 45 боїв. На фронті від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН

В курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 45 боєзіткнень тривають

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Згідно із даними Генштабу, ситуація за напрямками виглядають наступним чином: 

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Орішанки та Удів, НАРами по Граніву Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два боєзіткнення закінчилось, ще одне - триває.

Територія, яку контролюють Сили оборони, почала збільшуватися у напрямку курська - Лещенко 06.01.25, 12:12 • 29676 переглядiв

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу Надії, Першотравневого та Макіївки. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську, застосувавши сім КАБ. Противник один раз атакував наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. По Ступочкам російські загарбники запустили 24 НАР.

На Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, чотири боєзіткнення - досі тривають. Авіаудару зазнав Олександропіль.

Сьогодні на Курахівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Шість боїв завершено, ще один продовжуються дотепер. Андріївка зазнала удару КАБами.

Місто напівзруйноване: речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи захопили росіяни Курахове06.01.25, 16:17 • 22228 переглядiв

На Времівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших військ біля Костянтинополя та Костянтинопольського. Один бій точиться дотепер. Ворог завдав авіаційногор удару НАРами в районі Новополя.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував наших захисників у напрямку Новоданилівки. Противник завдав авіаудару некерованими ракетами Степногірську.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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