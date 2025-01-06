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Украинские военные отбили 17 атак россиян в курской области, еще 45 продолжаются - Генштаб

Украинские военные отбили 17 атак россиян в курской области, еще 45 продолжаются - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 4077 просмотра

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За сутки произошло 108 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 16 попыток наступления.

Украинские военные за сегодня, 6 января, успешно отбили 17 атак российских захватчиков в курской области. По состоянию на 16:00 продолжаются еще 45 боев. На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН

В курской области украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, еще 45 боестолкновений продолжаются

- говорится в сообщении Генштаба.

Согласно данным Генштаба, ситуация по направлениям выглядит следующим образом: 

Украинские воины за сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам Орешанки и Удов, НАРами по Граниву Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Два боестолкновения закончилось, еще одно - продолжается.

Территория, которую контролируют Силы обороны, начала увеличиваться в направлении курска - Лещенко6 янв. 2025, 10:12 • 22003 просмотра

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи Надежды, Первомайского и Макеевки. Боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Северску, применив семь КАБ. Противник один раз атаковал наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек. По Ступочкам российские захватчики запустили 24 НАР.

На Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку Щербиновки. Ударам авиабомбами подверглись Екатериновка, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, четыре боестолкновения - до сих пор продолжаются. Авиаудару подвергся Александрополь.

Сегодня на Кураховском направлении враг семь раз атаковал вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Шесть боев завершены, еще один продолжаются до сих пор. Андреевка подверглась удару КАБами.

Город полуразрушенный: спикер ОСУВ "Хортица" ответил, захватили ли россияне Курахово6 янв. 2025, 14:17 • 8098 просмотров

На Времовском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших войск возле Константинополя и Константинопольского. Один бой идет до сих пор. Враг нанес авиационный удар НАРами в районе Новополя.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал наших защитников в направлении Новоданиловки. Противник нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Степногорску.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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