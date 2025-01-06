Территория, которую контролируют Силы обороны, начала увеличиваться в направлении курска - Лещенко

Территория, которую контролируют украинские военные, начала увеличиваться в направлении российского города курска. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

На курщине находятся наиболее дееспособные бригады, десантно-штурмовые, а также Сухопутных войск Украины, которые оснащены передовым западным вооружением, и они реализуют все задачи, которые можно реализовывать в этих обстоятельствах максимально эффективно. На карте может меняться территория, которая под контролем, например, Украины или россии, достаточно быстро, потому что эта территория контролируется пребыванием в определенных точках украинских военных, а не так, что она сплошь контролируется нами

Он отметил, что к курской области надо относиться, как к ресурсу.

Это наш ресурс, для, чтобы обменять территории курской области на нужные Украине - наши земли, которые сейчас оккупированы. Конечно, эта территория может увеличиваться в то или иное направление. Сейчас она начала увеличиваться в направлении города курска, который является для путина гораздо более болезненным, потому что это региональный центр