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Территория, которую контролируют Силы обороны, начала увеличиваться в направлении курска - Лещенко

Территория, которую контролируют Силы обороны, начала увеличиваться в направлении курска - Лещенко

Киев  •  УНН

 • 5413 просмотра

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Советник руководителя ОП сообщил об увеличении подконтрольной Украине территории в направлении курска. По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.

Территория, которую контролируют украинские военные, начала увеличиваться в направлении российского города курска. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

На курщине находятся наиболее дееспособные бригады, десантно-штурмовые, а также Сухопутных войск Украины, которые оснащены передовым западным вооружением, и они реализуют все задачи, которые можно реализовывать в этих обстоятельствах максимально эффективно. На карте может меняться территория, которая под контролем, например, Украины или россии, достаточно быстро, потому что эта территория контролируется пребыванием в определенных точках украинских военных, а не так, что она сплошь контролируется нами

- рассказал Лещенко.

Он отметил, что к курской области надо относиться, как к ресурсу.

Это наш ресурс, для, чтобы обменять территории курской области на нужные Украине - наши земли, которые сейчас оккупированы. Конечно, эта территория может увеличиваться в то или иное направление. Сейчас она начала увеличиваться в направлении города курска, который является для путина гораздо более болезненным, потому что это региональный центр

- заявил Лещенко.

Дополнение

5 января сообщалось, что военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах курской области в рф.

Силы спецопераций показали боевую работу в курской области рф.

1 января Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что потери рф в курской области составили более 38 тыс. военных и более тысячи единиц техники. Еще 700 оккупантов были взяты в плен на курщине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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