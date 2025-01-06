Территория, которую контролируют Силы обороны, начала увеличиваться в направлении курска - Лещенко
Киев • УНН
Советник руководителя ОП сообщил об увеличении подконтрольной Украине территории в направлении курска. По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.
Территория, которую контролируют украинские военные, начала увеличиваться в направлении российского города курска. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.
На курщине находятся наиболее дееспособные бригады, десантно-штурмовые, а также Сухопутных войск Украины, которые оснащены передовым западным вооружением, и они реализуют все задачи, которые можно реализовывать в этих обстоятельствах максимально эффективно. На карте может меняться территория, которая под контролем, например, Украины или россии, достаточно быстро, потому что эта территория контролируется пребыванием в определенных точках украинских военных, а не так, что она сплошь контролируется нами
Он отметил, что к курской области надо относиться, как к ресурсу.
Это наш ресурс, для, чтобы обменять территории курской области на нужные Украине - наши земли, которые сейчас оккупированы. Конечно, эта территория может увеличиваться в то или иное направление. Сейчас она начала увеличиваться в направлении города курска, который является для путина гораздо более болезненным, потому что это региональный центр
Дополнение
5 января сообщалось, что военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах курской области в рф.
Силы спецопераций показали боевую работу в курской области рф.
1 января Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что потери рф в курской области составили более 38 тыс. военных и более тысячи единиц техники. Еще 700 оккупантов были взяты в плен на курщине.