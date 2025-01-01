З початку операції в Курській області рф втратила понад 38 тис. військових - Сирський

Втрати рф в Курській області становили понад 38 тис. військовими та понад тисячу одиниць техніки. Ще 700 окупантів було взято в полон на Курщині. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тис. особового складу та більше тисячі одиниць техніки - заявив Сирський.

Він нагадав, що 30 грудня з російського полону вдалося повернути 189 українців завдяки поповненню обмінного фонду на Курщині, де було взято в полон понад 700 окупантів.

"Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", - додав Сирський.

Нагадаємо

191 бій стався на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському напрямку.