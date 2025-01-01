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191 бойове зіткнення за добу: де на фронті найгарячіше

191 бойове зіткнення за добу: де на фронті найгарячіше

Київ • УНН

 • 24875 перегляди

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 57 атак. Противник завдав 5 ракетних та 10 авіаударів, здійснив понад 3200 обстрілів.

191 бій стався на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 1 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 25 ракет, а також 10 авіаударів, зокрема, скинув 29 КАБ. Окрім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 165 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 1260 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, пункт управління БпЛА, засіб ППО, два склади ПММ, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об’єктів противника", - повідомляється у зведенні.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки.

Вчора ворог вісім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

32 штурмові дії відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Три з них досі тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Біла Гора та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Новоандріївка, загарбники здійснили три марні спроби потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

"На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 373 артилерійські обстріли, здійснив 3 авіаційні удари, скинувши 3 КАБ", - ідеться у зведенні.

Наші воїни, як вказали у Генштабі, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. 

Ще 1250 окупантів та один гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога01.01.25, 08:13 • 13928 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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