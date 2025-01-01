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191 боевое столкновение за сутки: где на фронте горячее всего

191 боевое столкновение за сутки: где на фронте горячее всего

Киев  •  УНН

 • 7761 просмотра

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На фронте произошло 191 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении - 57 атак. Противник нанес 5 ракетных и 10 авиаударов, совершил более 3200 обстрелов.

191 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 1 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 25 ракет, а также 10 авиаударов, в частности, сбросил 29 КАБ. Кроме этого, совершил более 3200 обстрелов, из них 165 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 1260 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника, пункт управления БпЛА, средство ПВО, два склада ГСМ, две радиолокационные станции и еще шесть других важных объектов противника", - сообщается в сводке.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Надежды, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергиевки.

Вчера враг восемь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Сиверском направлении. Успеха не имел.

32 штурмовые действия состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Три из них до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Белая Гора и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Зеленого Поля, Барановки, Новоторецкого, Проминя, Лысовки, Мирнограда, Котлиного, Соленого, Шевченко, Новоалександровки, Даченского, Зеленого, Нового Труда, Волкова, Песчаного и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Дачного, Разлива, Большой Новоселки и Нескучного.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении, в районе населенного пункта Новоандреевка, захватчики совершили три тщетные попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 13 атак противника, враг нанес 373 артиллерийских обстрела, совершил 3 авиационных удара, сбросив 3 КАБ", - говорится в сводке.

Наши воины, как указали в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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