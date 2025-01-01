Ще 1250 окупантів та один гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Протягом минулої доби 31 грудня Сили оборони ліквідували 1250 окупантів. Також українські захисники знищили 13 броньованих машин та один гелікоптер. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 790800 (+1250) осіб ,

танків 9672 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,

артилерійських систем – 21532 (+4) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 330 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),

крилаті ракети ‒ 3003 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 3672 (+1)

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