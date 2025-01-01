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Ще 1250 окупантів та один гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще 1250 окупантів та один гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 13928 перегляди

За минулу добу українські військові ліквідували 1250 російських окупантів, 13 броньованих машин та гелікоптер. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 790800 військових.

Протягом минулої доби 31 грудня Сили оборони ліквідували 1250 окупантів. Також українські захисники знищили 13 броньованих машин та один гелікоптер. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 790800 (+1250) осіб ,
    • танків 9672 (+4) од,
      • бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,
        • артилерійських систем – 21532 (+4) од,
          • РСЗВ  – 1256 (+0) од,
            • засоби ППО  ‒ 1032 (+0) од,
              • літаків  – 369 (+0) од,
                • гелікоптерів – 330 (+1) од,
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),
                    • крилаті ракети  ‒ 3003 (+0),
                      • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
                        • підводні човни - 1 (+0) од,
                          • автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49) од,
                            • спеціальна техніка  ‒ 3672 (+1)

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                              Тетяна Краєвська

                              Тетяна Краєвська

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