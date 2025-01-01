Ще 1250 окупантів та один гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1250 російських окупантів, 13 броньованих машин та гелікоптер. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 790800 військових.
Протягом минулої доби 31 грудня Сили оборони ліквідували 1250 окупантів. Також українські захисники знищили 13 броньованих машин та один гелікоптер. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 790800 (+1250) осіб ,
- танків 9672 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,
- артилерійських систем – 21532 (+4) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+1)
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