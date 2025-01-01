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Зеленський вірить, що Україна разом зі США здатні змусити рф до справедливого миру

Зеленський вірить, що Україна разом зі США здатні змусити рф до справедливого миру

Київ • УНН

 • 25740 перегляди

Президент України висловив впевненість, що новий американський президент зможе зупинити агресію терористичної країни. Зеленський наголосив на неможливості "обнулення" злочинів росії та необхідності справедливого миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має сумніву, що новий американський президент Дональд Трамп хоче й зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Зеленський вірить, що Україна разом зі США здатні змусити росію до справедливого миру. Про це він сказав у новорічному привітанні, передає УНН.

Я пам’ятаю розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам’ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі, – у цих багатьох і різних розмовах завжди була єдність у головному: putin cannot win. Ukraine will prevail. путін не має виграти. Україна переможе

- сказавЗеленський.

Президент подякував всім американцям за те, що ці слова доводилися справами.

Я не маю сумніву, що новий американський Президент хоче й зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Розуміє, що перше неможливе без другого. Бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. І я вірю, що ми разом зі США здатні на цю силу. Змусити росію до справедливого миру

- заявив Зеленський.

Зеленський пояснив чому дійсно справедливий мир не може настати за принципом "почнімо з чистого аркуша".

Тобто не забути й не обнулити все, що скоїла Росія. Буча, Оленівка, Авдіївка, усі наші знищені міста й села. Ось чому дійсно справедливий мир не може настати за принципом "почнімо з чистого аркуша". Бо рахунок не 0:0. На рахунку – тисячі, тисячі українців, життя яких украла росія. І сьогодні серце України всіяне шрамами. Це імена наших полеглих героїв. Не дай боже жодній родині у світі пережити такі втрати. Жодному лідеру у світі я не побажав би пережити ці відчуття – у ту мить, коли передаєш нагороди посмертно. Бачиш очі матері, дружини, дитини воїна, який віддав життя за Україну, і чуєш від них: "Будь ласка, нехай це все буде не даремно". Тисячі наших хлопців і дівчат не пішли в небуття. Вони з нами, вони поруч, завжди, вони дивляться на нас із небес. І ми не маємо права їх підвести й не можемо зрадити їхній подвиг і пам'ять

- заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що усі ми маємо боротися за Україну.

І щодня в наступному році я, усі ми маємо боротися за Україну, яка буде достатньо сильною. Бо тільки таку Україну поважають і чують. Як на полі бою, так і за столом переговорів

- сказав Зеленський.

Доповнення

16 грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда намагається зупинити війну в Україні і вже є невеликий прогрес.

Трамп про припинення війни в Україні: є невеликий прогрес16.12.24, 19:26 • 45474 перегляди

Контекст

Зеленський заявляв, що Україна повинна зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилася дипломатичними шляхами.

Також Президент України вважає, що Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир. Однак для того, щоб США могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію.

Європа та США здатні наблизити завершення війни: Зеленський назвав умову19.12.24, 16:05 • 17672 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий заявляв, що попередньо визначена дата візиту майбутнього спецпредставника обраного президента США Дональда Трампа Кіта Келлога в Україну. Київ хоче донести інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення нової команди Трампа шляху до досягнення справедливого миру.

МЗС про візит спецпредставника Трампа: є попередня дата20.12.24, 14:26 • 18499 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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