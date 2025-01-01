Зеленский верит, что Украина вместе с США способны заставить рф к справедливому миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается, что новый американский президент Дональд Трамп хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Зеленский верит, что Украина вместе с США способны заставить Россию к справедливому миру. Об этом он сказал в новогоднем поздравлении, передает УНН.

Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире, - в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: putin cannot win. Ukraine will prevail. путин не должен выиграть. Украина победит - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех американцев за то, что эти слова доказывались делами.

Я не сомневаюсь, что новый американский Президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США способны на эту силу. Принудить Россию к справедливому миру - заявил Зеленский.

Зеленский объяснил почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу «начнем с чистого листа».

То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу «давайте начнем с чистого листа». Потому что счет не 0:0. На счету - тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла россия. И сегодня сердце Украины усеяно шрамами. Это имена наших павших героев. Не дай бог ни одной семье в мире пережить такие потери. Ни одному лидеру в мире я не пожелал бы пережить эти ощущения - в тот момент, когда передаешь награды посмертно. Видишь глаза матери, жены, ребенка воина, который отдал жизнь за Украину, и слышишь от них: «Пожалуйста, пусть это все будет не зря». Тысячи наших ребят и девушек не ушли в небытие. Они с нами, они рядом, всегда, они смотрят на нас с небес. И мы не имеем права их подвести и не можем предать их подвиг и память - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что все мы должны бороться за Украину.