МИД о визите спецпредставителя Трампа: есть предварительная дата
Киев • УНН
МИД Украины подтвердил предварительно определенную дату визита Кита Келлога, спецпредставителя избранного президента США Трампа. Визит состоится до инаугурации Трампа, точная дата не разглашается из соображений безопасности.
Предварительно определена дата визита будущего спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Украину. Киев хочет донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой команды Трампа пути к достижению справедливого мира. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
Мы вовлечены в подготовку визита спецпредставителя Кита Келлога в Украину, предварительно определена дата этого визита. Называть ее не буду из соображений безопасности, но могу подтвердить, что мы ждем Келлога в Украине и будем рады его принимать, провести общение, дискуссию, донести свою точку зрения. Прежде всего донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой команды пути к достижению справедливого мира
Кроме того, спикер МИД отметил, что на всех уровнях поддерживается контакт между Украиной и США, как с действующей администрацией, так и со следующей администрацией, переходной командой.
«Это позитивный сигнал, что прежде всего Президент Украины с Трампом поддерживают прямой контакт», - заявил Тихий.
Контекст
Президент Владимир Зеленский заявлял, что будущий спецпредставитель Кит Келлог посетит Украину до инаугурации Дональда Трампа.
Reuters со ссылкой на слова двух источников заявлялось, что в начале января новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа в Украине отправится в Киев и несколько других европейских столиц, поскольку следующая администрация пытается быстро положить конец российско-украинской войне.