С начала операции в Курской области рф потеряла более 38 тыс. военных - Сырский

Потери рф в Курской области составили более 38 тыс. военными и более тысячи единиц техники. Еще 700 оккупантов были взяты в плен на Курщине. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тыс. личного состава и более тысячи единиц техники - заявил Сырский.

Он напомнил, что 30 декабря из российского плена удалось вернуть 189 украинцев благодаря пополнению обменного фонда на Курщине, где было взято в плен более 700 оккупантов.

"Будем и в дальнейшем уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские", - добавил Сырский.

Напомним

191 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском направлении.