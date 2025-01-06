Територія, яку контролюють Сили оборони, почала збільшуватися у напрямку курська - Лещенко

Територія, яку контролюють українські військові, почала збільшуватися у напрямку російського міста курська. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

На курщині перебувають найбільш дієздатні бригади, десантно-штурмові, а також Сухопутних військ України, які оснащені передовим західним озброєнням, і вони реалізовують всі задачі, які можна реалізовувати в цих обставинах максимально ефективно. На карті може мінятися територія, яка під контролем, наприклад, України чи росії, достатньо швидко, тому що ця територія контролюється перебуванням в певних точках українських військових, а не так, що вона суцільно контролюється нами

Він зазначив, що до курської області треба ставитися, як до ресурсу.

Це наш ресурс, для, щоб обміняти території курської області на потрібні Україні - наші землі, які зараз окуповані. Звичайно, ця територія може збільшуватися в той чи інший напрямок. Зараз вона почала збільшуватися у напрямку міста курська, який є для путіна набагато більш болючим, тому що це регіональний центр