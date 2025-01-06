Сили спецоперацій показали бойову роботу у курській області рф

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Групи 6-го полку Рейнджер ССО проводять операції проти військових РФ та КНДР на Курщині. Військові демонструють відео знищення ворожих сил та техніки на території РФ.

Групи 6-го полку Рейнджер ССО знищують військові сили рф та КНДР на курщині: цьому передує постійна та ретельна підготовка, чітке планування, блискавична раптовість. Повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Деталі

Рейнджери ССО комплексно знищують ворогів на Курщині. Снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів та рейнджери 6-го полку щодня знищують ворогів та їхню техніку в Курській області рф.

- ідеться у дописі ТГ-каналу ССО ЗСУ
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Військові демонструють відео нещодавньої бойової роботи груп 6-го полку Рейнджер ССО у курській області росії.

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Відповідні дії, як вказує пресслужба ССО, "достроково завершила безславний шлях багатьох російських та північнокорейських військових".

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"У ворогів немає шансів, коли поблизу Рейнджери ССО", зазначають захисники  України.

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Нагадаємо

Військові 6-го полку ССО ЗСУ зайняли новий населений пункт у курській області рф після артпідготовки. У селі разом з російськими військами перебували північнокорейські солдати.

"Курщина, хороші новини": військовослужбовці ЗСУ почали наступ в окремих районах рф05.01.25, 11:45 • 64560 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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