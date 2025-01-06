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Силы спецопераций показали боевую работу в курской области рф

Силы спецопераций показали боевую работу в курской области рф

Киев  •  УНН

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Группы 6-го полка Рейнджер ССО проводят операции против военных РФ и КНДР на Курщине. Военные демонстрируют видео уничтожения вражеских сил и техники на территории РФ.

Группы 6-го полка Рейнджер ССО уничтожают военные силы рф и КНДР на Курщине: этому предшествует постоянная и тщательная подготовка, четкое планирование, молниеносная внезапность. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Детали

Рейнджеры ССО комплексно уничтожают врагов в Курской области. Снайперы, инженеры, артиллеристы, пилоты дронов и рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области РФ.

- говорится в заметке ТГ-канала ССО ВСУ
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Военные демонстрируют видео недавней боевой работы групп 6-го полка Рейнджер ССО в курской области России.

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Соответствующие действия, как указывает пресс-служба ССО, "досрочно завершили бесславный путь многих российских и северокорейских военных".

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"У врагов нет шансов, когда поблизости Рейнджеры ССО", отмечают защитники  Украины.

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Напомним

Военные 6-го полка ССО ВСУ заняли новый населенный пункт в курской области рф после артподготовки. В селе вместе с российскими войсками находились северокорейские солдаты.

«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф5 янв. 2025, 09:45 • 61291 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
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