Отмечается, что для врага соответствующая операция оказалась полной неожиданностью. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны и ТГ-канал главы Офиса президента.

Украинская армия атакует российские силы в нескольких направлениях, это стало неожиданностью для противника.

«На Курщине большие переживания у россиян. Силы обороны работают», - отметил Коваленко.

Факт украинского наступления подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - отметил Ермак.

Напомним,

В районе села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. На Покровском направлении продолжаются жесткие бои.

Более 100 вражеских штурмов за сутки в Донецкой области, также оккупанты наносили авиационные удары по населенным пунктам