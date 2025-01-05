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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф

«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф

Киев  •  УНН

 • 2571 просмотра

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Украинские военные начали наступление в нескольких районах Курской области РФ, что стало неожиданностью для противника. В районе села Махновка враг потерял батальон северокорейских солдат и российских десантников.

Отмечается, что для врага соответствующая операция оказалась полной неожиданностью. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны и ТГ-канал главы Офиса президента.

Украинская армия атакует российские силы в нескольких направлениях, это стало неожиданностью для противника.

«На Курщине большие переживания у россиян. Силы обороны работают», - отметил Коваленко.

Факт украинского наступления подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - отметил Ермак.

Напомним,

В районе села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. На Покровском направлении продолжаются жесткие бои.

Более 100 вражеских штурмов за сутки в Донецкой области, также оккупанты наносили авиационные удары по населенным пунктам5 янв. 2025, 07:17 • 14269 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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