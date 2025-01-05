«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф
Киев • УНН
Украинские военные начали наступление в нескольких районах Курской области РФ, что стало неожиданностью для противника. В районе села Махновка враг потерял батальон северокорейских солдат и российских десантников.
Отмечается, что для врага соответствующая операция оказалась полной неожиданностью. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны и ТГ-канал главы Офиса президента.
Украинская армия атакует российские силы в нескольких направлениях, это стало неожиданностью для противника.
«На Курщине большие переживания у россиян. Силы обороны работают», - отметил Коваленко.
Факт украинского наступления подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - отметил Ермак.
Напомним,
В районе села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. На Покровском направлении продолжаются жесткие бои.
Более 100 вражеских штурмов за сутки в Донецкой области, также оккупанты наносили авиационные удары по населенным пунктам5 янв. 2025, 07:17 • 14269 просмотров