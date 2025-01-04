Армія рф втратила до батальйону військових КНДР лише біля одного села на Курщині - Зеленський
Київ • УНН
В районі села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. На Покровському напрямку тривають жорсткі бої.
У боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Як повідомив Глава держави, сьогодні детально доповідав Головком Сирський щодо наших дій на фронті.
"По всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах", - повідомив Зеленський.
Крім того, Головком доповів також по ситуації в Курській області.
"Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно", - резюмував Зеленський.
107 бойових зіткнень за добу: на Покровському напрямку відбито 22 атаки, на Курщині - 904.01.25, 16:47 • 32913 переглядiв