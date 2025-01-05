Более 100 вражеских штурмов за сутки в Донецкой области, также оккупанты наносили авиационные удары по населенным пунктам
Киев • УНН
За минувшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений на разных направлениях. Противник нанес 44 авиаудара и сбросил 72 КАБ, осуществив более 4 тысяч обстрелов украинских позиций.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в частности, сбросил 72 КАБ.
Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Оперативная информация по состоянию на 08.00 05.01.2025 относительно российского вторжения.
За прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.
На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клещеевки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам.
Основные наступательные усилия враг сосредоточивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.
На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Дачного и Янтарного.
На Харьковском направлении состоялось две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же, противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызово и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Першотравневого, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.
Также на Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забич и Казацкий.
Отдельно отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в частности, сбросил 72 КАБ. Кроме этого, совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 136 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2410 дронов-камикадзе.
По Курскому направлению: враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.
На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БпЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники оккупантов.
Напомним
УНН передавал, что 04.01.2025 года на фронте произошло 107 боевых столкновений, активные бои на Покровском, Лиманском и Времовском направлениях. Украинские защитники отбили многочисленные атаки противника, в частности на Курщине - 9 атак захватчиков.
В рф сообщают об атаке на аэродром миллерово4 янв. 2025, 23:48 • 16030 просмотров