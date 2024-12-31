ССО зайняли ще одне село на курщині, де воювали військові з КНДР: відео
Київ • УНН
Військові 6-го полку ССО ЗСУ зайняли новий населений пункт у курській області рф після артпідготовки. У селі разом з російськими військами перебували північнокорейські солдати.
Військовослужбовцям 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося зайняти ще один з населених пунктів у курській області, пише УНН з посиланням на ССО ЗСУ.
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Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі
Що цікаво, разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї.
Нагадаємо
За даними Bloomberg, через нестачу живої сили та присутність північнокорейських військ, ЗСУ можуть бути змушені відступити з курщини до весни 2025 року.
Розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення пораненого північнокорейського солдата українськими військовими в курській області.