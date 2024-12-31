ССО зайняли ще одне село на курщині, де воювали військові з КНДР: відео

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Військові 6-го полку ССО ЗСУ зайняли новий населений пункт у курській області рф після артпідготовки. У селі разом з російськими військами перебували північнокорейські солдати.

Військовослужбовцям 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося зайняти ще один з населених пунктів у курській області, пише УНН з посиланням на ССО ЗСУ.

Деталі

Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі

— йдеться в повідомленні.

Що цікаво, разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, через нестачу живої сили та присутність північнокорейських військ, ЗСУ можуть бути змушені відступити з курщини до весни 2025 року. 

Розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення пораненого північнокорейського солдата українськими військовими в курській області. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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