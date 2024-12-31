ССО зайняли ще одне село на курщині, де воювали військові з КНДР: відео

Військовослужбовцям 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося зайняти ще один з населених пунктів у курській області, пише УНН з посиланням на ССО ЗСУ.

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Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі — йдеться в повідомленні.

Що цікаво, разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, через нестачу живої сили та присутність північнокорейських військ, ЗСУ можуть бути змушені відступити з курщини до весни 2025 року.

Розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення пораненого північнокорейського солдата українськими військовими в курській області.