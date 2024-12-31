ССО заняли еще одно село на курщине, где воевали военные из КНДР: видео

Военнослужащим 6-го полка Сил специальных операций ВСУ удалось занять еще один из населенных пунктов в курской области, пишет УНН со ссылкой на ССО ВСУ.

Детали

Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе - говорится в сообщении.

Что интересно, вместе с российскими военными, село держали также войска Северной Кореи.

Напомним

По данным Bloomberg, из-за нехватки живой силы и присутствия северокорейских войск, ВСУ могут быть вынуждены отступить с Курщины до весны 2025 года.

Разведка Южной Кореи подтвердила захват раненого северокорейского солдата украинскими военными в курской области.