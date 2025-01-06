Місто напівзруйноване: речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи захопили росіяни Курахове

Вже котрий тиждень у Кураховому тривають міські бої, місто — у напівзруйнованому стані. Із заявами про захоплення міста ворог поспішив явно. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає УНН з посиланням на "Суспільне Донбас".

Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок, в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поспішив - сказав Трегубов.

Зранку 6 січня у міністерстві оборони росії у Telegram заявили про те, що російська армія нібито повністю захопила Курахове.

Також вдень 6 січня в ефірі "Суспільне. Студія" співзасновник аналітичного проєкту "Deep State" Руслан Микула розповів, що станом на ранок такої інформації не було.

"Вчора на вечір як мінімум ще у західній і північній частині ТЕС були позиції Сил оборони, про їх втрату нам поки що нічого не відомо. Тому цю інформацію не можемо підтвердити", — сказав Микула.

Доповнення

Йдуть бої у місті Курахове. Після захоплення Мар’їнки армія рф від початку 2024 року продовжила щоденні штурми на цьому напрямку.

30 грудня 2024 року повідомлялося, що в міській забудові Курахового тривають "важкі бої", окупанти намагаються реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ.