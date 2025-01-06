"Про повний контроль росіян над містом мови не йде": ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в Курахове
Київ • УНН
В Курахово тривають міські бої, українські підрозділи утримують позиції в західній частині міста. Заяви росії про повний контроль над містом не відповідають дійсності.
В Курахове на Донеччині триває оборона міста, бої точаться в західній частині, але українські підрозділи досі перебувають в місті. Про повний контроль росіян над містом мови не йде. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми не підтверджуємо, оскільки у нас в останньому зведенні, а це було кілька годин тому, є інформація про міські бої у самому місті. В місті триває оборона, вона зараз точиться в західній частині міста, але наші підрозділи досі перебувають там, і досі ведуть бій. Тобто про повний контроль росіян над містом мови не йде
Доповнення
Зранку 6 січня у міністерстві оборони росії у Telegram заявили про те, що російська армія нібито повністю захопила Курахове.
Також вдень 6 січня в ефірі "Суспільне. Студія" співзасновник аналітичного проєкту "Deep State" Руслан Микула розповів, що станом на ранок такої інформації не було.
Вчора на вечір як мінімум ще у західній і північній частині ТЕС були позиції Сил оборони, про їх втрату нам поки що нічого не відомо. Тому цю інформацію не можемо підтвердити,
Удень Трегубов повідомляв, що вже котрий тиждень у Кураховому тривають міські бої, місто - у напівзруйнованому стані. Із заявами про захоплення міста ворог поспішив явно.
Нагадаємо
Станом на 16:00 відбулося 108 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 16 спроб наступу.
Також на Курахівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Шість боїв завершено, ще один продовжуються дотепер. Андріївка зазнала удару КАБами.