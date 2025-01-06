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"Про повний контроль росіян над містом мови не йде": ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в Курахове

Київ • УНН

 • 25895 перегляди

В Курахово тривають міські бої, українські підрозділи утримують позиції в західній частині міста. Заяви росії про повний контроль над містом не відповідають дійсності.

В Курахове на Донеччині триває оборона міста, бої точаться в західній частині, але українські підрозділи досі перебувають в місті. Про повний контроль росіян над містом мови не йде. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми не підтверджуємо, оскільки у нас в останньому зведенні, а це було кілька годин тому, є інформація про міські бої у самому місті. В місті триває оборона, вона зараз точиться в західній частині міста, але наші підрозділи досі перебувають там, і досі ведуть бій. Тобто про повний контроль росіян над містом мови не йде

- сказав Трегубов.

Доповнення

Зранку 6 січня у міністерстві оборони росії у Telegram заявили про те, що російська армія нібито повністю захопила Курахове.

Також вдень 6 січня в ефірі "Суспільне. Студія" співзасновник аналітичного проєкту "Deep State" Руслан Микула розповів, що станом на ранок такої інформації не було.

Вчора на вечір як мінімум ще у західній і північній частині ТЕС були позиції Сил оборони, про їх втрату нам поки що нічого не відомо. Тому цю інформацію не можемо підтвердити,

сказав Микула.

Удень Трегубов повідомляв, що вже котрий тиждень у Кураховому тривають міські бої, місто - у напівзруйнованому стані. Із заявами про захоплення міста ворог поспішив явно.

Нагадаємо

Станом на 16:00 відбулося 108 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 16 спроб наступу.

Також на Курахівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Шість боїв завершено, ще один продовжуються дотепер. Андріївка зазнала удару КАБами.

Павло Башинський

Павло Башинський

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