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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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107 боестолкновений на фронте: больше всего атак произошло на Покровском направлении - Генштаб

107 боестолкновений на фронте: больше всего атак произошло на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 20:00  •  2737 просмотра

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На передовой произошло 107 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении. ВСУ отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Краматорский и другие.

На передовой происходило 107 боестолкновений. Больше всего атак снова было зафиксировано на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно штурмовал в районах Волчанска и Липцов. 

На Купянском направлении оккупанты атаковали вблизи Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Гая, Песчаного и Лозовой. Сейчас два боестолкновения еще продолжаются. 

На Лиманском направлении захватчики 14 раз били возле Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Катериновки, Лимана Первого и Тернов. На данный момент продолжаются 4 боя. 

На Северском направлении террористы безуспешно штурмовали дважды возле Верхнекаменского и Переездного. 

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал неподалеку Часового Яра.

На Торецком направлении при поддержке авиации сейчас продолжается вражеский штурм позиций в районе населенного пункта Торецк. 

На Покровском направлении противник 35 раз бил в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. ВСУ отбили 27 штурмов. До сих пор продолжаются 8 атак.

На Кураховском направлении захватчики реализовали 27 попыток прорваться вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Сейчас 5 боев ведутся.

На Времовском направлении агрессор 5 раз атаковал возле Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Сейчас еще продолжается одна атака оккупантов. 

На Ореховском направлении войска врага один раз штурмовали неподалеку Малой Токмачки. 

На Приднепровском направлении украинские войска успешно отбили 4 атаки.

Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении21 октября 2024, 02:05 • 46907 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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