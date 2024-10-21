107 боестолкновений на фронте: больше всего атак произошло на Покровском направлении - Генштаб

На передовой происходило 107 боестолкновений. Больше всего атак снова было зафиксировано на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно штурмовал в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении оккупанты атаковали вблизи Стельмаховки, Родникового, Вишневого, Зеленого Гая, Песчаного и Лозовой. Сейчас два боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики 14 раз били возле Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Петропавловки, Катериновки, Лимана Первого и Тернов. На данный момент продолжаются 4 боя.

На Северском направлении террористы безуспешно штурмовали дважды возле Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал неподалеку Часового Яра.

На Торецком направлении при поддержке авиации сейчас продолжается вражеский штурм позиций в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении противник 35 раз бил в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. ВСУ отбили 27 штурмов. До сих пор продолжаются 8 атак.

На Кураховском направлении захватчики реализовали 27 попыток прорваться вблизи Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Сейчас 5 боев ведутся.

На Времовском направлении агрессор 5 раз атаковал возле Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Сейчас еще продолжается одна атака оккупантов.

На Ореховском направлении войска врага один раз штурмовали неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские войска успешно отбили 4 атаки.

Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении