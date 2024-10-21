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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 02:05  •  413 просмотра

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На фронте произошло 167 боестолкновений, из них 53 на Кураховском направлении. Враг сохраняет высокую активность, пытаясь продвинуться в районах нескольких населенных пунктов.

На фронте произошло 167 боестолкновений. Самые горячие бои идут на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении произошло 4 столкновения с террористами в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг 11 раз бил вблизи Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

На Лиманском направлении оккупанты 20 раз атаковали возле Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении продолжалось одно боестолкновение неподалеку от Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении агрессор совершил 2 неудачные попытки атаковать в районах Ступочек.

На Торецком направлении вражеские силы 4 раза пытались бить в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении противник совершил 45 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр.

На Кураховском направлении насчитывается 53 боестолкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное.

На Времовском направлении произошло 11 боестолкновений в районе Богоявленки, Новоукраинки, Новодаровки, Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении 3 безуспешные атаки врага отбиты ВСУ в районе Роботино.

На Приднепровском направлении Защитники 6 раз отражали атаки террористов.

Генштаб: 189 боестолкновений, горячее всего было на трех направлениях14 октября 2024, 22:14 • 16808 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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