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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2562 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Генштаб: на передовій точилося 167 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 50663 перегляди

На фронті відбулося 167 боєзіткнень, з них 53 на Курахівському напрямку. Ворог зберігає високу активність, намагаючись просунутися в районах кількох населених пунктів.

Генштаб: на передовій точилося 167 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

На фронті відбулося 167 боєзіткнень. Найгарячіші бої точаться на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку сталося 4 зіткнення з терористами в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів бив поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

На Лиманському напрямку окупанти 20 разів атакували біля Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку тривало одне боєзіткнення неподалік Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку агресор здійснив 2 невдалі спроби атакувати в районах Ступочок.

На Торецькому напрямку ворожі сили 4 рази намагалися бити в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку супротивник здійснив 45 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр.

На Курахівському напрямку нараховується 53 боєзіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне.

На Времівському напрямку відбулося 11 боєзіткнень у районі Богоявленки, Новоукраїнки, Новодарівки, Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку 3 безуспішні атаки ворога відбито ЗСУ в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку Захисники 6 разів відбивали атаки терористів.

Генштаб: 189 боєзіткнень, найгарячіше було на трьох напрямках15.10.24, 01:14 • 17196 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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