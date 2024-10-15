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Генштаб: 189 боєзіткнень, найгарячіше було на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 17196 перегляди

На передовій відбулося 189 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої точилися на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках, де ворог здійснив численні атаки на українські позиції.

Генштаб: 189 боєзіткнень, найгарячіше було на трьох напрямках

На передовій відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку агресор 2 безуспішно штурмував у районі Тихого.

На Куп’янському напрямку противник атакував біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Лозової та Вишневого. Триває 9 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбники 31 раз атакували біля населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Досі ще точаться 10 боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 3 атак у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку терористи штурмували поблизу Оріхово-Василівки та Диліївки.

На Торецькому напрямку відбулося три невдалі атаки ворога біля Щербинівки.

На Покровському напрямку агресор 38 разів бив у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 атак біля населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. Нині 11 боєзіткнень досі продовжуються.

На Времівському та Гуляйпільському напрямках окупанти завдавав авіаударів по Новодарівці та Шахтарському.

На Оріхівському напрямку ворожі війська два рази штурмували біля Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку супротивник 8 разів невдало штурмував ЗСУ.

Генштаб: 105 боєзіткнень на фронті, найгарячіше було на Курахівському напрямку13.10.24, 22:25 • 36492 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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