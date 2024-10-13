Генштаб: 105 боєзіткнень на фронті, найгарячіше було на Курахівському напрямку
Київ • УНН
На передовій відбулося 105 боєзіткнень, найактивніше на Курахівському напрямку, також ворог був активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.
На передовій відбулося 105 боєзіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також окупант був активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку бойові тривали в районі Стариці.
На Куп’янському напрямку загарбники 16 разів намагалися просунутися неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. Нині 11 боєзіткнень ще тривають.
На Лиманському напрямку терористи атакували 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. На даний момент точиться 4 боєзіткнення.
На Краматорському напрямку агресор двічі наступав. ЗСУ відбили атаку біля Часового Яру, а поблизу Ступочок триває.
На Торецькому напрямку ЗСУ відбивали 4 штурми неподалік Торецька та Щербинівки. Досі триває бій.
На Покровському напрямку ворог 22 рази намагався атакувати в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.
На Курахівському напрямку противник 29 разів атакував поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. На даний момент 10 боєзіткнень триває.
На Времівському напрямку бій триває поблизу Золотої Ниви.
На Оріхівському напрямку ворожі війська 3 намагались бити неподалік Роботиного та Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку супротивник здійснив сім невдалих штурмів.
Генштаб: на фронті відбулося 142 бойових зіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку08.10.24, 23:09 • 27034 перегляди