Генштаб: на фронті відбулося 142 бойових зіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

На передовій відбулося 142 боєзіткнення. Найгарячіше сьогодні було на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку агресор 4 рази атакував біля Вовчанська та Стариці. Нині один бій ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог 16 разів штурмував у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки. ЗСУ відбили 12 атак, ще 4 - тривають.

На Лиманському напрямку терористи 18 разів атакували неподалік Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Новосадового та Діброви. Зараз одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку противник зазнав невдачі під час двох бойових зіткнень біля Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 3 наступальних дії поблизу Калинівки, Часового Яру, Ступочок. Ще один бій точиться біля Білої Гори, ситуація контрольована. Ворог скинув 6 авіабомб по районах населених пунктів Костянтинівка, Дружківське та Часів Яр.

На Торецькому напрямку окупанти 12 разів атакували неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки, 5 з яких ще тривають.

На Покровському напрямку загарбники 37 разів намагалися прорватися неподалік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Чотири атаки досі тривають.

На Курахівському напрямку противник 39 разів атакував біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. Наразі тут досі точиться 3 боєзіткнення.

На Времівському напрямку ворожі сили 6 разів атакували неподалік Богоявленки, задіявши при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Чотири атаки вже відбито, дві тривають.

На Оріхівському напрямку агресор намагається просунутись поблизу Роботиного та Новоданилівки. Окупант завдав авіаційного удару по районам населених пунктів Любкове, Новопіль та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку терористи реалізували 6 безуспішних атак.

Генштаб: На фронті відбулося 120 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках