Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  83430 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  102209 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  104750 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  115581 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  99534 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  100573 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  102612 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100985 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  122863 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116595 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

  •  50469 просмотра
Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

  •  39951 просмотра
В Донецкой области бурят скважины, чтобы обеспечить подачу воды

В Донецкой области бурят скважины, чтобы обеспечить подачу воды

  •  29650 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  82371 просмотра
МИД приветствует решение Британии о санкциях против войск рф, которые используют химоружие против Украины

МИД приветствует решение Британии о санкциях против войск рф, которые используют химоружие против Украины

  •  28885 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  82371 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  115575 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  122863 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  126848 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  155594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  110774 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  142445 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  113539 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110989 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  115212 просмотра
Актуальное
Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении

Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 20:09  •  2489 просмотра

Read in English

На передовой произошло 142 боестолкновения, больше всего на Кураховском направлении - 39 атак.

На передовой произошло 142 боестолкновения. Горячее всего сегодня было на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении агрессор 4 раза атаковал возле Волчанска и Старицы. Сейчас один бой еще продолжается.

На Купянском направлении враг 16 раз штурмовал в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки. ВСУ отбили 12 атак, еще 4 - продолжаются.

На Лиманском направлении террористы 18 раз атаковали неподалеку Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы. Сейчас одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении противник потерпел неудачу во время двух боевых столкновений возле Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении ВСУ остановили 3 наступательных действия вблизи Калиновки, Часового Яра, Ступочек. Еще один бой идет возле Белой Горы, ситуация контролируемая. Враг сбросил 6 авиабомб по районам населенных пунктов Константиновка, Дружковское и Часов Яр.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз атаковали неподалеку Торецка, Нелиповки и Дилиевки, 5 из которых еще продолжаются.

На Покровском направлении захватчики 37 раз пытались прорваться неподалеку населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении противник 39 раз атаковал у Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Катериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного. Сейчас здесь до сих пор идет 3 боестолкновения.

На Времовском направлении вражеские силы 6 раз атаковали неподалеку Богоявленки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. Четыре атаки уже отбиты, две продолжаются.

На Ореховском направлении агрессор пытается продвинуться вблизи Роботино и Новоданиловки. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Любково, Новополь и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении террористы реализовали 6 безуспешных атак.

Генштаб: На фронте произошло 120 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях7 октября 2024, 20:44 • 15940 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
laiman-ukrainaЛайман, Украина
toretskТорецк
kurakhoveКурахово
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kupyanskКупянск
kharkivХарьков