Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении

На передовой произошло 142 боестолкновения. Горячее всего сегодня было на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении агрессор 4 раза атаковал возле Волчанска и Старицы. Сейчас один бой еще продолжается.

На Купянском направлении враг 16 раз штурмовал в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки. ВСУ отбили 12 атак, еще 4 - продолжаются.

На Лиманском направлении террористы 18 раз атаковали неподалеку Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы. Сейчас одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении противник потерпел неудачу во время двух боевых столкновений возле Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении ВСУ остановили 3 наступательных действия вблизи Калиновки, Часового Яра, Ступочек. Еще один бой идет возле Белой Горы, ситуация контролируемая. Враг сбросил 6 авиабомб по районам населенных пунктов Константиновка, Дружковское и Часов Яр.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз атаковали неподалеку Торецка, Нелиповки и Дилиевки, 5 из которых еще продолжаются.

На Покровском направлении захватчики 37 раз пытались прорваться неподалеку населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении противник 39 раз атаковал у Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Катериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного. Сейчас здесь до сих пор идет 3 боестолкновения.

На Времовском направлении вражеские силы 6 раз атаковали неподалеку Богоявленки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. Четыре атаки уже отбиты, две продолжаются.

На Ореховском направлении агрессор пытается продвинуться вблизи Роботино и Новоданиловки. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Любково, Новополь и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении террористы реализовали 6 безуспешных атак.

Генштаб: На фронте произошло 120 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях