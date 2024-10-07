Генштаб: На фронте произошло 120 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
Генштаб сообщает о 120 боевых столкновениях за сутки. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях, где ВСУ отбили десятки атак оккупантов.
На фронте за текущие сутки произошло 120 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях наблюдается напряженная ситуация. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении оккупанты 5 раз штурмовали в районе Старицы и Волчанска. Сейчас продолжается боестолкновение возле Волчанска.
На Купянском направлении 25 раз захватчики атаковали неподалеку населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Сейчас идут 10 боестолкновений.
На Лиманском направлении 17 раз террористы атаковали в районах Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжаются 5 боестолкновений.
На Краматорском направлении ВСУ отражали 2 попытки агрессоров продвинуться вблизи Часового Яра и Ступочков.
На Торецком направлении противник 11 раз атаковал вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.
На Покровском направлении 20 раз оккупанты били, но наибольшую активность проявили в районе Лысовки и Селидово. Сейчас еще 3 боестолкновения продолжаются.
На Кураховском направлении ВСУ отбили 25 вражеских штурмов. Враг хотел продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки. Продолжается 4 боестолкновения.
На Времовском направлении продолжаются три атаки переднего края обороны наших войск в направлении Богоявленки.
На Ореховском направлении ВСУ отбили 2 штурма возле Роботино.
На Приднепровском направлении враг провел 6 безуспешных штурмов.
На фронте за сутки произошло 169 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб6 октября 2024, 05:34 • 33893 просмотра