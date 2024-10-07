Генштаб: На фронте произошло 120 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за текущие сутки произошло 120 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях наблюдается напряженная ситуация. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении оккупанты 5 раз штурмовали в районе Старицы и Волчанска. Сейчас продолжается боестолкновение возле Волчанска.

На Купянском направлении 25 раз захватчики атаковали неподалеку населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Сейчас идут 10 боестолкновений.

На Лиманском направлении 17 раз террористы атаковали в районах Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжаются 5 боестолкновений.

На Краматорском направлении ВСУ отражали 2 попытки агрессоров продвинуться вблизи Часового Яра и Ступочков.

На Торецком направлении противник 11 раз атаковал вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

На Покровском направлении 20 раз оккупанты били, но наибольшую активность проявили в районе Лысовки и Селидово. Сейчас еще 3 боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении ВСУ отбили 25 вражеских штурмов. Враг хотел продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки. Продолжается 4 боестолкновения.

На Времовском направлении продолжаются три атаки переднего края обороны наших войск в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении ВСУ отбили 2 штурма возле Роботино.

На Приднепровском направлении враг провел 6 безуспешных штурмов.

На фронте за сутки произошло 169 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб