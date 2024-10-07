Генштаб: На фронті відбулося 120 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках
Київ • УНН
Генштаб повідомляє про 120 бойових зіткнень за добу. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському та Курахівському напрямках, де ЗСУ відбили десятки атак окупантів.
На фронті за поточну добу відбулося 120 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках спостерігається напружена ситуація. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку окупанти 5 разів штурмували в районі Стариці та Вовчанська. Нині триває боєзіткнення біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку 25 разів загарбники атакували неподалік населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка. Зараз точаться 10 боєзіткнень.
На Лиманському напрямку 17 разів терористи атакували в районах Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Наразі продовжуються 5 боєзіткнень.
На Краматорському напрямку ЗСУ відбивали 2 спроби агресорів просунутись поблизу Часового Яру та Ступочків.
На Торецькому напрямку супротивник 11 разів атакував поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривають ще у двох локаціях.
На Покровському напрямку 20 разів окупанти били, але найбільшу активність проявили в районі Лисівки та Селідового. Зараз ще 3 боєзіткнення триває.
На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 25 ворожих штурмів. Ворог хотів просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки. Триває 4 боєзіткнення.
На Времівському напрямку тривають три атаки переднього краю оборони наших військ в напрямку Богоявленки.
На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 2 штурми біля Роботиного.
На Придніпровському напрямку ворог провів 6 безуспішних штурмів.
На фронті за добу сталося 169 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб06.10.24, 08:34 • 35093 перегляди