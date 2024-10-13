Генштаб: 105 боестолкновений на фронте, горячее всего было на Кураховском направлении
Киев • УНН
На передовой произошло 105 боестолкновений, активнее всего на Кураховском направлении, также враг был активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.
На передовой произошло 105 боестолкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также оккупант был активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении боевые действия продолжались в районе Старицы.
На Купянском направлении захватчики 16 раз пытались продвинуться неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Сейчас 11 боестолкновений еще продолжаются.
На Лиманском направлении террористы атаковали 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. На данный момент идет 4 боестолкновения.
На Краматорском направлении агрессор дважды наступал. ВСУ отбили атаку возле Часового Яра, а вблизи Ступочек продолжается.
На Торецком направлении ВСУ отбивали 4 штурма неподалеку Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжается бой.
На Покровском направлении враг 22 раза пытался атаковать в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово.
На Кураховском направлении противник 29 раз атаковал вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. На данный момент 10 боестолкновений продолжается.
На Времовском направлении бой продолжается вблизи Золотой Нивы.
На Ореховском направлении вражеские войска 3 пытались бить неподалеку Роботино и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении противник совершил семь неудачных штурмов.
Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении8 октября 2024, 20:09 • 26377 просмотров