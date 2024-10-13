Генштаб: 105 боестолкновений на фронте, горячее всего было на Кураховском направлении

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  116305 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  144353 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  157288 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  176799 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  167300 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  147195 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  135383 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115730 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108726 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107850 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Казни становятся чаще - в МИД напомнили мировому сообществу о жестоком обращении россиян с украинскими пленными

Казни становятся чаще - в МИД напомнили мировому сообществу о жестоком обращении россиян с украинскими пленными

  •  21957 просмотра
Очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумской области: часть людей остались без газа и света

Очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумской области: часть людей остались без газа и света

  •  27335 просмотра
Инвестиции в украинский ОПК будут расти: Умеров подвел итоги европейского турне

Инвестиции в украинский ОПК будут расти: Умеров подвел итоги европейского турне

  •  21384 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  49324 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  26727 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  129385 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  126415 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  136307 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  150566 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  148445 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  26727 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  49324 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

  •  65774 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  103448 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

11 октября 2024, 19:37  •  92554 просмотра
Актуальное
Генштаб: 105 боестолкновений на фронте, горячее всего было на Кураховском направлении

Генштаб: 105 боестолкновений на фронте, горячее всего было на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 19:25  •  4595 просмотра

Read in English

На передовой произошло 105 боестолкновений, активнее всего на Кураховском направлении, также враг был активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.

На передовой произошло 105 боестолкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также оккупант был активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении боевые действия продолжались в районе Старицы.

На Купянском направлении захватчики 16 раз пытались продвинуться неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Сейчас 11 боестолкновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении террористы атаковали 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. На данный момент идет 4 боестолкновения.

На Краматорском направлении агрессор дважды наступал. ВСУ отбили атаку возле Часового Яра, а вблизи Ступочек продолжается.

На Торецком направлении ВСУ отбивали 4 штурма неподалеку Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжается бой.

На Покровском направлении враг 22 раза пытался атаковать в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении противник 29 раз атаковал вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. На данный момент 10 боестолкновений продолжается.

На Времовском направлении бой продолжается вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении вражеские войска 3 пытались бить неподалеку Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник совершил семь неудачных штурмов.

Генштаб: на фронте произошло 142 боевых столкновений, горячее всего на Кураховском направлении8 октября 2024, 20:09 • 26377 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kurakhoveКурахово
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kupyanskКупянск
kharkivХарьков