Генштаб: 189 боестолкновений, горячее всего было на трех направлениях
Киев • УНН
На передовой произошло 189 боевых столкновений. Самые интенсивные бои шли на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях, где враг совершил многочисленные атаки на украинские позиции.
На передовой произошло 189 боевых столкновений. Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении агрессор 2 безуспешно штурмовал в районе Тихого.
На Купянском направлении противник атаковал возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Лозовой и Вишневого. Продолжается 9 боестолкновений.
На Лиманском направлении захватчики 31 раз атаковали возле населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. До сих пор еще идут 10 боестолкновений.
На Северском направлении ВСУ отбили 3 атаки в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении террористы штурмовали вблизи Орехово-Васильевки и Дилиевки.
На Торецком направлении состоялось три неудачные атаки врага возле Щербиновки.
На Покровском направлении агрессор 38 раз бил в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки.
На Кураховском направлении враг совершил 50 атак возле населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. Сейчас 11 боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Времовском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наносили авиаудары по Новодаровке и Шахтерскому.
На Ореховском направлении вражеские войска два раза штурмовали возле Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Приднепровском направлении противник 8 раз неудачно штурмовал ВСУ.
Генштаб: 105 боестолкновений на фронте, горячее всего было на Кураховском направлении13 октября 2024, 19:25 • 34815 просмотров