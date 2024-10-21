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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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107 боєзіткнень на фронті: найбільше атак відбулося на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 42163 перегляди

На передовій відбулося 107 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. ЗСУ відбили численні атаки ворога на різних напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Краматорський та інші.

107 боєзіткнень на фронті: найбільше атак відбулося на Покровському напрямку - Генштаб

На передовій точилося 107 боєзіткнень. Найбільше атак знову було зафіксовано на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно штурмував у районах Вовчанська та Липців. 

На Куп’янському напрямку окупанти атакували поблизу Стельмахівки, Джерельного, Вишневого, Зеленого Гаю, Піщаного та Лозової. Нині два боєзіткнення ще продовжуються. 

На Лиманському напрямку загарбники 14 разів били біля Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Петропавлівки, Катеринівки, Лиману Першого та Тернів. На даний момент тривають 4 бої. 

На Сіверському напрямку терористи безуспішно штурмували двічі біля Верхньокам’янського та Переїзного. 

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував неподалік Часового Яру.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації наразі триває ворожий штурм позицій у районі населеного пункту Торецьк. 

На Покровському напрямку супротивник 35 разів бив у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. ЗСУ відбили 27 штурмів. Досі точаться 8 атак.

На Курахівському напрямку загарбники реалізували 27 спроб прорватися поблизу Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Нині 5 боїв ведуться.

На Времівському напрямку агресор 5 разів атакував біля Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Зараз ще триває одна атака окупантів. 

На Оріхівському напрямку війська ворога один раз штурмували неподалік Малої Токмачки. 

На Придніпровському напрямку українські війська успішно відбили 4 атаки.

Генштаб: на передовій точилося 167 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку21.10.24, 05:05 • 50663 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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