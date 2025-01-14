Кураховское направление: ВСУ уничтожили более 130 оккупантов с начала месяца

На Кураховском направлении с начала января 2024 ВСУ обезвредили более 130 оккупантов, среди них мертвые или раненые. Об этом сообщил пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков в прямом эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Оперативная ситуация остается тяжелой, такая она неизменна уже достаточно долгое время. Рашисты в основном двигаются ногами, используют очень редко бронированную технику, практически ее не используют. Они перебегают в укрытия, в блиндажи, пытаются там закрепляться и ожидать группы поддержки, которые затем массивным штурмом сдвигаются на наши позиции

Также, пресс-офицер добавил, что ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. По его словам, потери врага продолжат расти, поскольку российские войска не прекращают попыток продвижения.

Мы продолжаем их уничтожать каждый день. Буквально за этот месяц, по состоянию от начала и до сегодняшнего дня, мы уже смогли завалить более 130 оккупантов, это или мертвые, или раненые. Но очевидно, что цифра будет продолжать набегать выше, поскольку не останавливаются в том, чтобы пытаться продвигаться дальше вперед. Мы их постоянно мониторим на поле боя, это основная задача