Курахівський напрямок: ЗСУ знищили понад 130 окупантів з початку місяця

На Курахівському напрямку від початку січня 2024 ЗСУ знешкодили понад 130 окупантів, серед них мертві або ж поранені. Про це повідомив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков у прямому ефірі телемарафону, пише УНН.

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Оперативна ситуація залишається важкою, така вона незмінна вже досить довгий час. Рашисти здебільшого рухаються ногами, використовують дуже зрідка броньовану техніку, практично її не використовують. Вони перебігають до криївок, до бліндажів, намагаються там закріплюватися і очікувати на групи підтримки, які потім масивним штурмом зсуваються на наші позиції

Також, пресофіцер додав, що ЗСУ продовжують знищувати окупантів. За його словами, втрати ворога продовжать зростати, оскільки російські війська не припиняють спроб просування.

Ми продовжуємо їх знищувати кожен день. Буквально за цей місяць, станом від початку і до сьогодні, ми вже змогли завалити понад 130 окупантів, це або мертві, або поранені. Але очевидно, що цифра продовжуватиме набігати вище оскільки не зупиняються в тому, аби намагатися просуватися далі вперед. Ми їх постійно моніторимо на полі бою, це основна задача