166 боїв за добу: де окупанти атакували найактивніше
Київ • УНН
За минулу добу зафіксовано 166 бойових зіткнень, противник завдав 62 авіаудари та здійснив 4,5 тисячі обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 77 наступальних дій.
166 боїв сталося на фронті минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 14 січня, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень
Вчора противник, як вказано, завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 62 авіаційних ударів, зокрема, залучив одну ракету та скинув 99 КАБ. Окрім цього, здійснив близько 4,5 тисячі обстрілів, з них 85 - із реактивних систем залпового вогню.
"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та ще один важливий об'єкт противника", - ідеться у зведенні.
За напрямками ситуація наступна:
На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ.
Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Западного та Дворічної на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів.
Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.
П'ять штурмів противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Ступочок.
Шістнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Щербинівка та Біла Гора. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.
Сили оборони відбили 13 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 37 авіаційних ударів 49 керованими бомбами та вчинив 422 артилерійських обстріли, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Втрати окупантів за добу: ліквідовано 1330 загарбників - Генштаб14.01.25, 07:23 • 25450 переглядiв