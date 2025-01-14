Втрати окупантів за добу: ліквідовано 1330 загарбників - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу терористи втратили 1330 військових та значну кількість техніки. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 811 090 особового складу.
Окупанти втратили 1330 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 14.01.25:
- Особовий склад: 811 090 (+1330).
- Танки: 9767 (+3).
- Броньовані бойові машини: 20326 (+11).
- Артилерійські системи: 20326 (+47).
- РСЗВ: 1262 (+1).
- Засоби ППО: 1044.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22276 (+72).
- Крилаті ракети: 3018.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33791 (+83).
- Спеціальна техніка: 3696 (+1).
155 бойових зіткнень на фронті: де ворог атакував найбільше за добу - Генштаб14.01.25, 01:20 • 29869 переглядiв