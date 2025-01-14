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Втрати окупантів за добу: ліквідовано 1330 загарбників - Генштаб

Київ • УНН

 • 25450 перегляди

За минулу добу терористи втратили 1330 військових та значну кількість техніки. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 811 090 особового складу.

Окупанти втратили 1330 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 14.01.25:

- Особовий склад: 811 090 (+1330).

- Танки: 9767 (+3).

- Броньовані бойові машини: 20326 (+11).

- Артилерійські системи: 20326 (+47).

- РСЗВ: 1262 (+1).

- Засоби ППО: 1044.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22276 (+72).

- Крилаті ракети: 3018.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33791 (+83).

- Спеціальна техніка: 3696 (+1).

155 бойових зіткнень на фронті: де ворог атакував найбільше за добу - Генштаб14.01.25, 01:20 • 29869 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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