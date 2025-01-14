155 бойових зіткнень на фронті: де ворог атакував найбільше за добу - Генштаб

На фронті відбулося 155 боєзіткнень. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку окупанти 2 рази штурмували в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку терористи двічі атакували біля населених пунктів Лозова та Дворічна.

На Лиманському напрямку ворожі війська 15 разів атакували в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.

На Сіверському напрямку 4 штурми супротивник провів у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку 11 разів агресор бив в районі Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбивали 16 ворожих атак в районах Білої Гори, Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку противник 74 рази атакував у районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку Захисники відбили 11 ворожих безуспішних атак поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

ворог втратив за добу понад 1500 військових та десятки одиниць техніки - звітує Генштаб ЗСУ