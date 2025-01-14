155 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал больше всего за сутки - Генштаб
Киев • УНН
На фронте произошло 155 боевых столкновений, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 74 раза. Враг также активно атаковал на Торецком, Лиманском и Новопавловском направлениях.
На фронте произошло 155 боестолкновений. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении оккупанты 2 раза штурмовали в районе Волчанска.
На Купянском направлении террористы дважды атаковали возле населенных пунктов Лозовая и Двуречная.
На Лиманском направлении вражеские войска 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.
На Северском направлении 4 штурма противник провел в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении 11 раз агрессор бил в районе Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении ВСУ отбивали 16 вражеских атак в районах Белой Горы, Крымского и Торецка.
На Покровском направлении противник 74 раза атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.
На Новопавловском направлении Защитники отбили 11 вражеских безуспешных атак вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.
враг потерял за сутки более 1500 военных и десятки единиц техники - отчитывается Генштаб ВСУ11.01.25, 07:53 • 39462 просмотра