155 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал больше всего за сутки - Генштаб

На фронте произошло 155 боестолкновений. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении оккупанты 2 раза штурмовали в районе Волчанска.

На Купянском направлении террористы дважды атаковали возле населенных пунктов Лозовая и Двуречная.

На Лиманском направлении вражеские войска 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

На Северском направлении 4 штурма противник провел в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении 11 раз агрессор бил в районе Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении ВСУ отбивали 16 вражеских атак в районах Белой Горы, Крымского и Торецка.

На Покровском направлении противник 74 раза атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.

На Новопавловском направлении Защитники отбили 11 вражеских безуспешных атак вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

враг потерял за сутки более 1500 военных и десятки единиц техники - отчитывается Генштаб ВСУ