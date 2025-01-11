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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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враг потерял за сутки более 1500 военных и десятки единиц техники - отчитывается Генштаб ВСУ

враг потерял за сутки более 1500 военных и десятки единиц техники - отчитывается Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

 • 4991 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1570 военных, 10 танков и 28 артиллерийских систем. Общие потери рф с начала войны достигли 806 500 военных и тысячи единиц различной техники.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1570 военных. Силы обороны также уничтожили 10 вражеских танков и 28 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины в Telegram, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 806 500 (+1570) человек,
    • танков - 9751 (+10) ед,
      • боевых бронированных машин - 20 271 (+18) ед,
        • артиллерийских систем - 21 817 (+28) ед,
          • РСЗО - 1260 (+0) ед,
            • средства ППО - 1042 (+1) ед,
              • самолетов - 369 (+0) ед,
                • вертолетов / helicopters - 331 (+0) ед,
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 958 (+74),
                    • крылатые ракеты - 3017 (+0),
                      • корабли /катера - 28 (+0) ед,
                        • подводные лодки - 1 (+0) ед,
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 33 534 (+61) ед,
                            • специальная техника - 3692 (+3) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              За минувшие сутки на фронте произошло 198 боевых столкновений. Оккупанты потеряли 276 военных и технику, нанесли 10 авиаударов и запустили 576 дронов.

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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