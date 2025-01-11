враг потерял за сутки более 1500 военных и десятки единиц техники - отчитывается Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1570 военных, 10 танков и 28 артиллерийских систем. Общие потери рф с начала войны достигли 806 500 военных и тысячи единиц различной техники.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1570 военных. Силы обороны также уничтожили 10 вражеских танков и 28 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины в Telegram, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 806 500 (+1570) человек,
- танков - 9751 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 20 271 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 21 817 (+28) ед,
- РСЗО - 1260 (+0) ед,
- средства ППО - 1042 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 958 (+74),
- крылатые ракеты - 3017 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 534 (+61) ед,
- специальная техника - 3692 (+3) ед.
Данные уточняются.
Напомним
За минувшие сутки на фронте произошло 198 боевых столкновений. Оккупанты потеряли 276 военных и технику, нанесли 10 авиаударов и запустили 576 дронов.