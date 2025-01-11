враг потерял за сутки более 1500 военных и десятки единиц техники - отчитывается Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1570 военных. Силы обороны также уничтожили 10 вражеских танков и 28 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины в Telegram, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 806 500 (+1570) человек,

танков - 9751 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 20 271 (+18) ед,

артиллерийских систем - 21 817 (+28) ед,

РСЗО - 1260 (+0) ед,

средства ППО - 1042 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов / helicopters - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 958 (+74),

крылатые ракеты - 3017 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 33 534 (+61) ед,

специальная техника - 3692 (+3) ед.

Данные уточняются.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 198 боевых столкновений. Оккупанты потеряли 276 военных и технику, нанесли 10 авиаударов и запустили 576 дронов.